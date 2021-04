La Scuola: obiettivi, attività, contatti

Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini

La Scuola Achille Ardigò cura la formazione permanente sui diritti dei cittadini e sul Welfare solidale e di Comunità e promuove, in collaborazione con Istituzioni e Università, la progettazione partecipata di interventi di solidarietà, l'innovazione socio-tecnica e le reti di eWelfare e di e-Care.

Attraverso corsi e seminari, ricerche e pubblicazioni, si rivolge a operatori dei servizi pubblici, volontari delle associazioni, soggetti del terzo settore, studenti e cittadini.

La Scuola sviluppa la propria attività in relazione all’Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità del Comune di Bologna, secondo le modalità organizzative che sono congiuntamente definite dall’attività del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola stessa.

Achille Ardigò (San Daniele del Friuli, 1921 – Bologna, 2008) è cresciuto e ha operato a Bologna e nell'Ateneo felsineo da vero protagonista. E' stato professore ordinario di sociologia e fondatore del Dipartimento di Sociologia nella Facoltà di Scienze Politiche - di cui fu preside negli anni 1970 – 1972 - e commissario straordinario all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Instancabile animatore di iniziative accademiche, fu fondatore dell’Associazione Italiana di Sociologia, di cui fu il primo Presidente (negli anni 1983-1985). Dopo aver abbracciato l’esperienza partigiana, nel secondo dopoguerra partecipò agli studi sulla riforma agraria e poi collaborò con Giuseppe Dossetti alla stesura del "Libro Bianco su Bologna" che segnò l’avvio di un modello di decentramento amministrativo e di partecipazione civica, proponendo la nascita dei quartieri, poi diffusosi a livello nazionale e internazionale. Sul piano scientifico è ricordato come il caposcuola della sociologia italiana di ispirazione cattolica, che nella seconda metà del Novecento ha ripreso la tradizione di Giuseppe Toniolo e Luigi Sturzo.

Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Achille Ardigò

Il Sindaco ha nominato il Comitato Tecnico Scientifico con decorrenza dal 1° luglio 2020 fino al 31 ottobre 2021.

Il Comitato è presieduto da Mauro Moruzzi e ne fanno parte sei componenti: Anna Maria Bertazzoni, Ivo Colozzi, Tomaso Francesco Giupponi, Nadia Musolesi, Federico Toth, Cristina Ugolini.



Per informazioni e contatti

Comitato Tecnico Scientifico:

Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna - Tel. 051 2195442 - Fax 051 2193260 - ctsachilleardigo@comune.bologna.it

Lezioni magistrali 2020/2021: aperte le iscrizioni

I mutamenti sociali post-Covid e le nuove proposte per un Welfare di comunità saranno il filo conduttore di tutti gli appuntamenti dell'edizione 2020/2021 del Corso Magistrale della Scuola Achille Ardigò.

Gli incontri si svolgeranno in modalità a distanza, collegandosi all'indirizzo meet.google.com/tkn-dvcf-kou, e, se le norme lo permetteranno, anche in aula nelle sale del MAMbo ( Museo d'Arte Moderna di Bologna - via Don Minzoni, 14) con posti limitati.

L'iscrizione è gratuita. Per partecipare al percorso formativo è necessario iscriversi compilando il modulo.

