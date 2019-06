Con l'arrivo dell'estate, diverse le occasioni di condivisione, scambio e divertimento che fanno comunità, ecco gli appuntamenti che animeranno i quartieri della città:

Sabato 8 giugno, dalle 19.30 alle 24.00, la terza edizione di “Rosso Panigale - Notte in Borgo”. L'iniziativa, realizzata dall'associazione sportiva Corri con Noi, prevede la pedonalizzazione di via Marco Emilio Lepido dall’incrocio con via Panigale all’incrocio con via Antonio Cavalieri Ducati, con negozi aperti e stand gastronomici, musica danza e alle 23.45 spettacolo pirotecnico. (Ordinanza di traffico)

Notte Bianca al quartiere Savena, in via Sardegna e Lombardia sabato 8 giugno, dalle 18 alle 24: strade pedonalizzate, negozi aperti, musica dal vivo, danza, street foof, mercato e artigianato artistico, le strade saranno animate dal spettacoli teatrali e non mancheranno giochi e attrazioni per i più piccoli. (Ordinanza di traffico)

"Indovina chi viene a pranzo": Tavolata interculturale organizzata dall'Associazione AMISS. La nona edizione si terrà, dalle 10 alle 20, domenica 9 giugno in via Bentivogli. Nel rione della Cirenaica, le strade vengono chiuse alle auto e attrezzate di centinaia di tavoli e gazebi, per dare vita ad una fiera della convivialità. Un’occasione per aprire porte e finestre, per incontrare e promuovere la propria cultura e un’occasione per conoscersi. (Ordinanza di traffico)

Mercoledì 12 giugno, dalle 19 alle 24, al quartiere Santo Stefano Notte Bianca in via Dagnini, da via Murri a via Ruggi, con musica dal vivo, strada pedonalizzata e negozi aperti, street food, stramercato e artigianatao artistico, expo aziende oltre a teatro di strada, giochi e attrazioni per i bambini. Saranno presenti anche associazioni sportive e di volontariato.

(Foto con licenza Creative Commons. Fonte: Flickr)