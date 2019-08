Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 5 agosto. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

Via Carracci, chiusura fino al 28 agosto di una corsia di marcia e istituzione di senso unico da via Zanardi a via Fioravanti per lavori di rifacimento del sottofondo stradale a seguito dell'eliminazione del passaggio a livello.



Proseguono i lavori per la nuova rotonda all'incrocio delle vie Zanardi, Bovi Campeggi e Tanari, con termine previsto per l'11 agosto. Qui le modifiche alla viabilità.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 31 dicembre da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

Via la Bastia è chiusa al transito veicolare fino al 30 settembre per lavori di costruzione della nuova variante della Strada Provinciale 65.

Via San Vittore, all'altezza del civico 130 di via San Mamolo, è interessata da lavori di consolidamento e ripristino del muro di sostegno in corrispondenza del primo tornante, con istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere dal civico 1 al civico 3/2, con termine previsto 31 dicembre.

Via di Saliceto sarà chiusa al traffico tra via Primaticcio e il civico 72, in corrispondenza del ponte ferroviario, fino al 10 agosto per la realizzazione di nuovo marciapiede.

Via Azzo Gardino sarà chiusa al transito veicolare all'intersezione con via Castellaccio per i lavori di riqualificazione di Largo Caduti del lavoro, fino al 27 settembre.

Via delle Tovaglie, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 17, divieto di transito veicolare per cantiere edile Ex Maternità, dal 23 luglio al 12 settembre.

Via Don Minzoni sarà interessata da lavori di riasfaltatura di vari tratti, con restringimenti di carreggiata fino al 7 agosto.

Via Murri, per lavori di riasfaltatura a tratti, subirà restringimenti di carreggiata fino al 6 agosto.

Via Solferino è chiusa all'incrocio con via de' Ruini e via Miramonte per lavori di pronto intervento Inrete sulla condotta del gas, fino all'8 agosto.

Lavori in fase di attivazione

Via delle Tovaglie sarà chiusa all'incrocio con via d'Azeglio, dal 5 al 9 agosto, dalle 9 alle 17, per lavori di posa di cavi di media tensione di E-Distribuzione. Via delle Tovaglie sarà chiusa anche all'altezza del civico 1, dal 6 agosto all'8 agosto, sempre dalle 9 alle 17, per lavori di posa infrastrutture di Telecomitalia. Al civico 4 (l'ex maternità) ci saranno lavori di getto in calcestruzzo nelle giornate di martedì, mercoledì o giovedì dalle 9 alle ore 17, con chiusura della strada.

Via Oretti chiusa all'altezza del civico 2 dal 6 all'8 agosto, dalle 8.30 alle 17.30, per esecuzione di lavori Heratech per un nuovo allaccio di acqua e gas.

Via degli Orti sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, a tratti, tra la rotonda Caduti italiani in missione di pace e via dei Lamponi. I lavori, dal 5 all'8 agosto, comporteranno la chiusura di via dei Lamponi.

Via San Pio V, per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, subirà restringimenti di carreggiata nel tratto compreso tra via Saffi e via della Ghisiliera, dal 5 al 9 agosto.

Via Toscana, per rappezzi sulla pavimentazione stradale, avrà restringimenti di carreggiata dal 5 al 9 agosto.

Via Matteotti, all'incrocio con viale Pietramellara subirà restringimenti di carreggiata per lavori di ripristino di asfaltatura e dei masselli lapidei, dal 5 all'11 agosto.

Via Oberdan, per lavori di sigillatura della pavimentazione litica nel tratto tra via Goito e via Marsala, avrà restringimenti di carreggiata dal 5 al 9 agosto.

Via Ferrarese, per rappezzi sulla pavimentazione stradale, avrà restringimenti di carreggiata il 7 e l'8 agosto.

Via Emilio Lepido, per rappezzi sulla pavimentazione stradale sarà interessata da restringimenti di carreggiata e dalla chiusura dell'incrocio con viale De Gasperi l'8 e il 9 agosto.

Via del Trebbo, per rappezzi sulla pavimentazione stradale avrà restringimenti di carreggiata il 9 agosto.