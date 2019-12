Avviare e costruire una rete tra i Comuni che pongono come elemento fondante del governo della città la collaborazione tra i cittadini e le istituzioni per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e la co-produzione delle decisioni pubbliche. È questo l'obiettivo della due giorni ospitata a Bologna venerdì 6 e sabato 7 dicembre. L’evento, organizzato da Comune di Bologna, Labsus, Fondazione per l’Innovazione Urbana con Anci ed ASviS, è rivolto a funzionari e politici dei diversi municipi italiani, ma anche alle realtà civiche ed esperte del panorama nazionale.



Sabato 7 dicembre alle 9.30, nella sala del Centro Studi didattica delle Arti in via Cartoleria 9, il Sindaco Virginio Merola aprirà i lavori della presentazione del percorso di costruzione del Patto tra le città. Venerdì 6 dicembre l'appuntamento è, dalle 15.30 alle 19.30, nella Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio per l'assemblea generativa, una sessione collaborativa per far emergere proposte e criticità e per condividere una vera e propria mappa operativa.Sabato 7 dicembre alle 9.30, nella sala del Centro Studi didattica delle Arti in via Cartoleria 9, il Sindaco Virginio Merola aprirà i lavori della presentazione del percorso di costruzione del Patto tra le città. Il programma completo

Perché Bologna? Perché proprio a Bologna nacque a febbraio 2014 il primo Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, redatto dal Comune di Bologna insieme con Labsus. Da allora, con l’introduzione del concetto di “cura condivisa dei beni comuni” nella prassi amministrativa tradizionale, la città di Bologna è riuscita ad attuare nuove modalità di relazione tra Comune e cittadini costruendo una politica pubblica – l’immaginazione civica – fondata sul protagonismo delle persone nello sviluppo della città. Ad oggi oltre 200 Comuni hanno già adottato il Regolamento e hanno stipulato migliaia di patti di collaborazione con un coinvolgimento complessivo stimato di 800.000 persone.

A questo importante patrimonio, si aggiungono altre esperienze concrete di partecipazione, collaborazione e co-produzione di decisioni pubbliche messe in campo in diverse città italiane e Regioni, con la diffusione di bilanci partecipativi, laboratori di quartiere, sperimentazioni di usi civici e collettivi, percorsi di co-progettazione e di innovazione sociale. Questo cambio di paradigma nel rapporto tra cittadini e amministrazione è una condizione imprescindibile per rivitalizzare la democrazia locale e dare concretezza a nuovi modelli di sviluppo sostenibile delle comunità attraverso il mutualismo e la libera condivisione di idee e risorse.