Il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna propone agli operatori culturali della città un’importante occasione di formazione gratuita, con il corso online “Organizzazione delle imprese dello spettacolo” dedicato ai temi del lavoro che riguardano questo comparto.

Il corso online, condotto da Chiara Chiappa, Presidente Fondazione Centro studi Doc, è articolato in due webinar, venerdì 22 e 29 gennaio dalle 9 alle 13. Qui il programma.

Il progetto rientra nelle azioni a sostegno del mondo della cultura, inteso come segmento strategico dell’economia cittadina, duramente colpito dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

Al di là dei problemi economici diretti causati dalla sospensione delle attività, la pandemia ha messo in luce la fragilità di un sistema non sempre adeguatamente strutturato e tutelato.

Attraverso la realizzazione di due webinar, si intende fornire agli operatori strumenti utili per avviare il processo di trasformazione e reinvenzione necessario per reagire alla crisi.

“Il lavoro culturale, e in particolare quello nel mondo dello spettacolo, è in grande sofferenza. Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria - dichiara l’assessore alla Cultura Matteo Lepore - abbiamo cercato di essere vicini agli operatori culturali sia con sostegni economici sia con un’attività di ascolto, monitoraggio e orientamento. Iniziamo il 2021 con questa attività formativa, augurandoci di avere presto uno statuto nazionale dei lavoratori dello spettacolo”.

Nella prima sessione formativa, a partire dalla definizione di spettacolo si approfondiranno gli aspetti della previdenza e del fisco che riguardano i lavoratori del settore, le condizioni di un rapporto di lavoro e le varie tipologie di contratto che possono essere utilizzate. Sarà data attenzione anche al ruolo di associazioni, cooperative e altri soggetti del Terzo settore. Inoltre saranno fornite le basi per elaborare un budget con il costo del personale e redigere contratti di lavoro.

Nella seconda giornata di lavori, ci si concentrerà su tutti gli obblighi del datore di lavoro, dall’apertura della posizione Inps di spettacolo, fino alla gestione della sicurezza e delle pause di lavoro, passando per il certificato di agibilità. Saranno quindi analizzati gli elementi della retribuzione di un lavoratore dello spettacolo, dai rimborsi ai premi e le caratteristiche delle indennità previdenziali e assicurative che spettano al lavoratore dello spettacolo (indennità di malattia, Naspi, pensione).

Al termine di ogni sessione verrà lasciato spazio alle domande dei partecipanti, per un confronto attivo sui temi trattati.

Per partecipare al corso occorre iscriversi inviando una mail all’indirizzo emergenzaculturacovid19@comune.bologna.it con oggetto "Iscrizione webinar Organizzazione delle imprese dello spettacolo”, entro giovedì 21 gennaio.