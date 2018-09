Tecnoscienza propone, come ogni anno, due incontri conviviali accompagnati dalla musica di Laura Francaviglia, dedicati alle bioplastiche, tecnologia e giardini fioriti, protezione dell'ambiente da casa propria: un modo di discutere di ambiente e scienza in maniera soft.

Gli incontri si terranno lunedì 17 e 24 settembre, dalle 18.30, presso la Velostazione Dynamo, via Indipendenza 71/z, organizzati da Tecnoscienza, in collaborazione con il Comune di Bologna/Showroom Energia e Ambiente e PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile).

Ai primi trenta partecipanti sarà offerto un drink di benvenuto.

Programma 17 settembre:

Il clima sta cambiando mettendo a rischio il pianeta. Il bandolo per districare questa complessa matassa globale però esiste. Ed è casa nostra.

In questo incontro tre esperti, forti delle più recenti acquisizioni scientifiche, potranno dare suggerimenti ecologici a chiunque desideri ripristinare l’equilibrio e la salute ambientale da casa propria. Tra le note mediterranee di Laura Francaviglia, si parlerà di alberi, tecnologia e anche di balconi fioriti.

Conduce Danilo Cinti (Tecnoscienza)

Con Giulio Kerschbaumer (direttore Legambiente ER)

Maria Teresa Salomoni (Proambiente)

Gherardo Bogo (Università di Bologna)

Laura Francaviglia (musicista)

Programma 24 settembre (in via di definizione):

Vivere senza plastica

con Lorenzo D’Avino (CREA - Centro Agricoltura e Ambiente)

Giovanni Coppini (Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici)

Michele Venturi (musicista)