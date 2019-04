Dal 6 giugno al 28 settembre sarà operativo all'Aeroporto Marconi di Bologna il nuovo volo stagionale diretto Bologna - Philadephia di American Airlines. Il volo, che opererà 4 volte alla settimana - e precisamente lunedì, mercoledì, venerdì e domenica - è il primo diretto per la Pennsylvania e segna l'avvio della partnership tra il nostro aeroporto e American Airlines, la compagnia più grande al mondo con 6.700 voli al giorno.

Grazie a questo nuovo traguardo raggiunto dall'aeroporto, si arricchisce l’ orizzonte internazionale di Bologna che si prepara ad accogliere ancor più turisti americani, visitatori che apprezzano sempre di più il patrimonio artistico-culturale e il paesaggio urbano che va dall’ Appennino alla pianura, come dimostra il fatto che gli Stati Uniti rappresentano attualmente il quarto Paese per numero di visitatori in città, con un incremento medio in doppia cifra rispetto all'anno precedente.

Una grande opportunità anche per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese che intrattengono rapporti e scambi commerciali con gli Stati Uniti e un ponte tra due antiche città di cultura e valori democratici, Bologna "la dotta" e Philadelphia "la città dell'amore fraterno". Culla della democrazia americana, Philadelphia è infatti la città in cui il 4 luglio 1776 venne siglata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti e uno dei luoghi più interessanti e culturalmente attivi degli Stati Uniti. Sesta città per popolazione, è situata a soli 150 km da New York e dalle più importanti destinazioni della East Coast e rappresenta un ottimo scalo per raggiungere, oltre a numerose destinazioni domestiche degli States, anche il Messico e i Caraibi.

L'allenatore di basket internazionale Ettore Messina, l'attrice Isabella Rossellini e il direttore della Cinetaca di Bologna Gianluca Farinelli sono stati gli eccezionali testimonial dell'evento promozionale che si è svolto a Philadelphia per celebrare il lancio di questo nuovo collegamento aereo. L'evento, organizzato con il coordinamento di APT Servizi Emilia Romagna la colloaborazione Bologna Welcome, Enit, Destinazione Turistica Bologna-Modena, Aeroporto Marconi di Bologna, American Airlines,Cineteca di Bologna e Fico-Eataly World, ha preceduto la presentazione bolognese di giovedì 4 aprile a cui ha partecipato tra gli altri l'assessore alla promozione della città, Matteo Lepore.